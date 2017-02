Nichts zu holen

Langenhagen (ok). Wieder nichts zu holen für die Drittligavolleyballerinnen des SC Langenhagen. Beim ASV Senden gab es ein 0:3. Die nächsten Chance auf zwei Punkte bietet sich beim Heimspiel gegen Langenfeld am nächsten Sonntag, 5. März, um 16 Uhr in der Sporthalle des SC Langenhagen an der Leibnizstraße.