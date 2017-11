Nikolaus bei famila

Langenhagen (ok). Der Nikolaus kommt auch in den famila-Markt an die Hans-Böckler-Straße. Bis zum 5. Dezember können dort die geputzten Stiefel abgegeben und am Mittwoch, 6. Dezember, zwischen 10 und 17 Uhr gefüllt beim Nikolaus wieder abgeholt werden. Wer möchte, kann auch gern ein selbstgemaltes Weihnachtsbild mitbringen. Unter allen Kunstwerken werden fünf tolle Preise verlost.