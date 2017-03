Noah

Langenhagen (ok). Um Noah und seine Arche geht es bei der nächsten Kinderkirche in der St-Paulus-Gemeinde. Termin ist am Sonnabend, 11. März, zwischen 10 und 12 Uhr. Gebastelt werden außerdem Regenbogen-Mandalas fürs Fenster, Papier-Schiffe und lustige Tiermasken.