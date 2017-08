Noch freie Picknick-Plätze

Krähenwinkel. Am Mittwoch, 30. August, um 10 Uhr startet das DRK Krähenwinkel am Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel mit einer „Comedy-Stadrundfahrt“ durch Hannover. Hausmeister Heinrich Bloch und Marktfrau Margarete Käse werden uns Hannover einmal anders zeigen! Um etwa 12 Uhr gibt es einen Imbiss am Maschsee. Anschließend werden wir bei einer Schiffsfahrt auf dem Maschsee Kaffee und Kuchen genießen. Danach fährt uns der Bus wieder zurück nach Krähenwinkel. Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 77 75 35.