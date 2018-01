Noch freie Plätze

VHS-Studienreise nach Bonn

Langenhagen. Noch einige freie Plätze gibt es für eine dreitägige Bus-Studienreise der Volkshochschule vom 8. bis 10. März nach Bonn. Die Reisenden besuchen die Bonner Bundeskunsthalle mit der Ausstellung von Bildern aus der umstrittenen Gurlitt-Sammlung. Eine Stadtrundfahrt, eine Führung durch den Kanzlerbungalow sowie durch das Beethoven-Haus und der Besuch eines Weinguts im Ahrtal runden die Fahrt ab. Das genaue Programm sowie die besonderen Anmeldeformulare sind in den Geschäftsstellen der Volkshochschule Eichenpark und im VHS-Treffpunkt erhältlich. Anmeldeschluss ist der 7. Dezember. Anmeldungen werden persönlich, schriftlich, per Fax (7307-9718) oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen genommen.