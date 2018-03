DLRG bildet Schwimmer aus

Langenhagen. In der Anfängerschwimmgruppe für Jungen und Mädchen ab fünf Jahren bietet die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nach den Osterferien noch freie Plätze an. Die Ausbildung findet immer montags von 17 bis 17.45 Uhr in der Wasserwelt Langenhagen statt. Anmeldungen werden ab sofort unter Anja.Menon@Langenhagen.DLRG.de entgegen genommen.