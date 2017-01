Noch kein Sieg

Langenhagen (ok). Der erste Saisonsieg lässt bei den Drittligavolleyballerinnen des SC Langenhagen immer noch auf sich warten. Nächste Chance ist am nächsten Sonnabend, 21. Januar, ab 20 Uhr. Dann ist TV Eiche Horn Bremen zu Gast in der SCL-Sporthalle an der Leibnizstraße.