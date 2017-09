Noch kostenfrei

Langenhagen. Am Tag der offenen Tür in der Wasserwelt Langenhagen ist der Eintritt am Sonnabend, 14. Oktober, noch kostenfrei. Eine Möglichkeit, die verschiedenen Schwimmbecken und Saunen zu nutzen, besteht an diesem Sonnabend allerdings nicht. Zwei Tage danach, wenn das neue Schwimmbad an der Theodor-Heuss-Straße am Montag, 16. Oktober, um 10 Uhr seinen Betrieb aufnimmt und die verschiedenen Angebote ausprobiert werden können, wird ein Eintrittspreis erhoben. Wie viel eine Familie für eine Tageskarte im Sport- und Erlebnisbad oder ein Erwachsener für Sauna- und Badbereich entrichten und welche Bereiche der Wasserwelt Langenhagen wann geöffnet sind – diese und andere Informationen sind ab Sonnabend, 30. September, auf der Internetseite www.wasserwelt-langenhagen.de abrufbar. Neben den Öffnungszeiten und Preisen finden Interessierte dort zudem Wissenswertes zu den gewährten Ermäßigungen, den Parkgebühren und natürlich auch zum Tag der offenen Tür am 14. Oktober.