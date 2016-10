Noch zwei Heimspiele

Langenhagen (ok). Noch zwei Heimspiele stehen für die Fußballfrauen von Sparta Langenhagen in diesem Jahr noch auf dem Programm: Am Sonntag, 30. Okrtober, geht es ab 11 Uhr an der Emil-Berliner-Straße gegen den 1. FC Brelinge. Zwei Wochen später, am 13. November zur gleichen Zeit, erwarten die Spartanerinnen den TSV Dollbergen.