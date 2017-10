Notrufnummern überlastet

Langenhagen. Am Donnerstag in der Zeit ab etwa 13.30 Uhr kam es aufgrund der Wetterlage im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizei Langenhagen zu erheblichen Beeinträchtigungen. Bis gegen 16 Uhr wurden mehr als 35 polizeiliche Einsätze registriert, überwiegend wegen umgefallener Bäume. Die Notrufnummern waren in diesem Zeitraum erheblich überlastet und temporär nicht erreichbar.