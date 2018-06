Nottreppe gekauft

Langenhagen (ok), 120.000 Euro jährlich kostet die Nottreppenanlage am Schulzentrum, die 2015 wegen des Brandschutzgutachtens errichtet werden musste, an Miete. Jetzt hat sich der Rat der Stadt Langenhagen zum Kauf inklusive anschließender Demontage für 400.000 Euro entschlossen. Stadtbeurat Carsten Hettwer rechnet mindestens noch mit einer vierjährigen Nutzungsdauer.