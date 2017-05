Oberschule ohne Oberstufe

Langenhagen (ok). Im Artikel "Alternative oder Resteschule" vom Sonnabend auf Seite drei, hat es ein Missverständnis bei Begriffen gegeben. Eine Oberschule kann zwar einen gymnasialen Zweig haben, aber keine Oberstufe. Eine Oberstufe ist nur dann in Ausnahmefällen per Gesetz möglich, wenn eine IGS mit Oberstufe geschlossen wird.