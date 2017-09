Ökumenisches Taizégebet

Langenhagen. Am Sonntag, 10. September, beginnt um 17 Uhr das ökumenische Taizégebet in der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67. Jetzt, da es abends wieder früher dunkel wird, sind alle Interessierten zu einer etwa 30-minütigen ökumenischen Andacht mit Gesängen aus Taizé in die nur durch Kerzen beleuchtete Liebfrauenkirche eingeladen.