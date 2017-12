Offene Kirchen

Langenhagen. Die Liebfrauengemeinde öffnet auch in diesem Jahr an beiden Weihnachtstagen ihre festlich geschmückten Kirchen auch außerhalb der Gottesdienste. Die Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67, und die Zwölf-Apostel-Kirche, Weserweg 3, erwarten die Besucher am 25. und 26. Dezember, jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr.