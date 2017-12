Offene Nachmittage

Langenhagen. Nächster Termin für den "Offenen Nachmittag" im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d ist Montag, 15. Januar. An jedem ersten und dritten Montag im Monat gibt es in der Zeit von 15 bis 18 Uhr Gelegenheit zum Spielen, Klönen, Lesen, Basteln oder einfach zum Knüpfen von Kontakten. Jedermann ist willkommen.