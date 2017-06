Offene Pforten für Besucher

Langenhagen. Nächster Termin im Programm Offene Pforte ist am Sonnabend, 10. Juni. Von 14 bis 17 Uhr gewähren Marianne und Georg Storbeck an der Niedersachsenstraße 56 Einblick in ihren privaten Garten. Interessierte können einen Teich mit Libellen und Fröschen entdecken und den großen Gemüsegarten mit vielen unterschiedlichen Gemüsesorten bestaunen. Die schönen Rasenflächen lassen viel Platz zum Genießen und Verweilen.