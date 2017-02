Offene Tür an der IGS Süd

Langenhagen (ok). Wer die IGS Süd kennen lernen möchte, ist herzlich zum Tag der offenen Tür eingeladen. Scouts zeigen am Freitag, 31. März, zwischen 15 und 18 Uhr die ganze Schule; es gibt Informationen über Profile, Arbeitsgemeinschaften und Konzepte, und die Ergebnisse der Projektwoche werden vorgestellt. Musikalisch wird es bei den Auftritten des Bandprofils der Jahrgänge fünf bis sieben. Bei Kaffee und Kuchen kann sich in der Cafeteria ausgetauscht werden. Schulleiterin Mascha Brandt informiert um 18 Uhr in einem Kurzvortrag über die pädagogische Arbeit und steht dann natürlich auch für Fragen zur Verfügung.