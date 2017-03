"Offene Tür" an der RKS

Die Robert-Koch-Realschule (RKS) lädt für Freitag , 17. März, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zu einem Tag der „offenen Tür“ ein. Zu Beginn startet im Theatersaal die bekannte Musikklasse mit ausgewählten Stücken aus ihrem reichhaltigem Programm und der Schulleiter stellt die RKS mit ihren Schwerpunkten vor. Im Anschluss daran präsentieren viele Schüler und Schülerinnen an verschiedenen Stationen die erfolgreiche Arbeit der einzelnen Fachbereiche. Bei allen Lehrkräften erhalten Eltern und Kinder die Möglichkeit weitere Informationen zu erfragen, zum Beispiel über die Profile im fünften Jahrgang. Führungen durch das Haus werden bei Bedarf angeboten.

Für das leibliche Wohl sorgt das Team aus der Cafeteria. Den Abschluss, besonders für später dazukommende Besucher, macht erneut gegen 18 Uhr der Schulleiter in der Aula.