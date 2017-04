Offene Tür an Musikschule

Langenhagen (ok). Tag der offenen Tür an der Musikschule. Am Sonnabend, 20. Mai, gibt es in der Robert-Koch-Realschule an der Rathenaustraße einen Einblick in die Unterrichtsangebote. Extra-Schnupperstunden laufen um 15.45 Uhr im Musikgarten und um 16.30 Uhr in Sachen musikalischer Früherziehung. Die Cafeteria ist eröffnet.