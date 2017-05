Neue Öffnungszeiten im Kids-Klub

Langenhagen. Der Kids-Klub ist ein Angebot vom Team der Offenen Kinder und Jugendarbeit der Stadt Langenhagen, um dem Bedarf für Kinder von sieben bis zwölf Jahren nach einem Angebot in den einzelnen Ortsteilen in Langenhagen zu begegnen. Der Kids-Klub ist ein wöchentlich stattfindendes offenes Freizeitangebot. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung. Hier können die Kids Freunde treffen oder mitbringen sowie andere Kids kennenlernen, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. Neue Öffnungszeiten ab jetzt: Der Kids-Klub findet in den Räumlichkeiten der vier städtischen Jugendtreffs in der Zeit von 16 bis 18 Uhr an folgenden Tagen statt: Montag: Jugendtreff Wiesenau, Fuhrenkamp 3-5, Telefonnummer (0511) 7 40 37 29, Dienstag: Jugendtreff Godshorn, Hauptstraße 3a, Telefonnummer (0511) 7 85 37 60,Mittwoch: Jugendtreff Kaltenweide, Kananoher Straße 23b, Telefonnummer (0511) 77 12 42, Donnerstag: Jugendtreff Engelbostel/Schulenburg, Klusmoor 6, Telefonnummer (0511) 7 85 06 73.