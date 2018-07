Offenes Klavier

Langenhagen. Mit den Klavierkonzerten auf dem Marktplatz am "Offenen Klavier" soll es weitergehen, so der Hinweis der Initiative "Offene Gesellschaft, die sich um die Organisation kümmert. Allerdings ist im Juli noch Sommerpause. Am Freitag, 17. August, wird ein Pianist ein Konzert geben. Weitere Informationen werden kurzfristig bekannt gegeben. Das nächste "Offene Singen" ist am Freitag, 3. August, um 17 Uhr auf dem Marktplatz.