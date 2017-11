Offenes Singen

Krähenwinkel (ok). Offenes Singen beim Gospelchor "Voices of Joy" am Sonnabend, 11. November. Zwischen 14 und 18 Uhr laden die Mitglieder des Chores herzlich interessierte und sangesbegeisterte Frauen und Männer jeden Alters ins Gemeindehaus an der Matthias-Claudius-Kirche ein, mal in die nette Gemeinschaft hineinzuschnuppern. Zwischendurch gibt es zur Stärkung eine Kaffee- und Kuchenpause.