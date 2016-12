Ohne Gegentreffer

Engelbostel/Schulenburg (ok). Toller Turniererfolg der 1. G-Jugend des MTV Engelbostel-Schulenburg in Stadthagen. Das Team schoss in fünf Spielen insgesamt 14 Tore und kassierte keinen einzigen Gegentreffer. Belohnung waren Medaillen und ein schöner Pokal, der jetzt jeweils für eine Woche von der Kindern mit nach Hause genommen werden kann. Zum siegreichen Team gehören: Mika, Felix, Caio, Tim, Liam, Luis, Bilel, Thore und Luca.