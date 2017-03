Ohne viel Schnickschnack

„NiedersachsenBau“ mit rund 80 Ausstellern noch bis morgen Abend

Langenhagen. Alles rein fachlich in Sachen Bau, komprimiert auf drei Tage, kein Schnickschnack – Veranstalter Jürgen E.F. Köhne brachte es genau auf den Punkt. „Rund ums Haus“ ist noch bis Morgen 18 Uhr das große Thema in der Messehalle im Mode-Centrum in Godshorn, etwa 80 Aussteller präsentieren bei der „NiedersachsenBau Trend-Messe“ ihr Leistungsspektrum. „Bei uns erfahren Sie die ganze Wahrheit“, sagt Köhne schmunzelnd. Unter anderem geht es auch um Prävention. Stichwort: „Wie mache ich mein Haus sicherer?“ Jürgen E.F. Köhne hatte zu einem Messerundgang eingeladen, dem die stellvertretende Regionspräsidentin Michaela Michalowitz, der stellvertretende Langenhagener Bürgermeister Willi Minne und Ratsherr Wilhelm Behrens gefolgt waren. 80 Prozent der Aussteller sind übrigens Stammgäste, 20 Prozent neu dabei. Die meisten kommen aus der Region Hannover, einer aber sogar aus Bad Malente in Ostholstein.Die Ausstellung im Modecentrum in Godshorn hat auch morgen ihre Pforten zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.