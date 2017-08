Ohrenschmaus mit Stephan Weil

Prominenter Vorleser am 8. September im Quartierstreff

Langenhagen. Die Aktion Ohrenschmaus ist aus der Sommerpause zurück und startet mit einem prominenten Vorleser. Am Freitag,, 8. September, wird der Niedersächschische Ministerpräsident Stephan Weil im Quartierstreff Wiesenau zu Gast sein. Ab 15:15 Uhr können Kinder die „Aktion Ohrenschmaus“ genießen und sich in die Welt der Geschichten entführen lassen. Erwachsene, die ebenfalls gerne Geschichten hören, sind natürlich auch gekommen – ein generationsübergreifendes Hörvergnügen!Der Verein win freut sich sehr über den Besuch des Ministerpräsidenten. „Die Anfrage, ob Herr Weil bei uns vorlesen kann, hat mich sehr überrascht und natürlich sehr gefreut!“, sagt Quartiersmanagemerin Claudia Koch. „Wir hoffen nun auf viele kleine Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns an dem Nachmittag besuchen.“ Interessierte können einfach vorbei kommen, ohne Anmeldung.Die Aktion Ohrenschmaus findet monatlich im Rahmen des Leseclubs im Quartierstreff Wiesenau statt. Das Projekt Leseclub wird durch die Stiftung Lesen gefördert und möchte die Lese- und Sprachförderung von Kindern unterstützen. „Vorlesen ist wie Kino für den Kopf. Die Fantasie wird angeregt und die Kinder erweitern ihren Wortschatz und ihre Sprachkompetenz. Zudem erleben sie Erwachsene als gute Vorbilder.“, beschreibt Claudia Koch.Bei der Aktion Ohrenschmaus suchen die Erwachsenen die Bücher selber aus, die sie vorlesen möchten. Es bleibt aber noch ein Geheimnis, welches Buch Stephan Weil ausgewählt hat. „Ich gebe immer als Tipp, das eigene Lieblingskinderbuch mitzubringen.“, sagt Claudia Koch. Schließlich liest es sich besser, wenn man selbst Freude damit verbindet.