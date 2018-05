Open Air an der Südpassage

Rockwiese vom 8. bis 10. Juni

Langenhagen. Der Verein „Interessengemeinschaft Rock in Langenhagen“ veranstaltet von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Juni, zum ersten Mal seit 1997 ein eigenes Open Air Rock Event (Rock Wiese). Auf dem ehemaligen Grünwald Gelände Ecke Südpassage und Handelshof am City Center werden am Freitag ab 18 Uhr bis Sonntag 22 Uhr insgesamt zehn Bands die Wiese rocken.Running Order: Freitag, 8. Juni - 18 Uhr GoDots, 19.30 Uhr Umbau, 20 Uhr Stifler’s Mom, Live Musik bis 23 Uhr; Sonnabend, 9. Juni – 14 Uhr Lieber Herr Meier, 16.30 Uhr Umbau, 17 Uhr The Magic Macpie, 18 Uhr Umbau, 18.30 Uhr D-Wall, 19.30 Uhr Umbau, 20 Uhr Pick Of The Bunch, Live Musik bis 23 Uhr; Sonntag, 10. Juni – 13 Uhr Chyroc, 14.30 Uhr Umbau, 15 Uhr Die Leita, 16 Uhr Umbau, 16.30 Uhr Rock City, 19 Uhr Umbau, 19.30 Uhr Borderline, Live Musik bis 22 Uhr.