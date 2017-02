Ordnung schaffen

VHS-Seminar zum Thema Aufräumen

Langenhagen. Endlich Ordnung in der Wohnung zu schaffen, ist ein guter Vorsatz. Wenn also der Schreibtisch auch jetzt noch unter Papierbergen erstickt, der Kleiderschrank überquillt und die Chaos-Ecke immer größer wird, muss schleunigst etwas passieren. Handfeste Tipps und Tricks erhalten Aufräumwillige zweimal mittwochs am 8. und 15. Februar, jeweils in der Zeit zwischen 18.15 und 20.45 Uhr in einem VHS-Seminar.Anmeldungen werden persönlich in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per Mail info@vhs-langenhagen.de angenommen.