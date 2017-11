Orgeljubiläum

Krähenwinkel/Kaltenweide. Vor 50 Jahren wurde in der Matthias-Claudius-Kirche die Orgel eingeweiht. Dazu findet am Sonntag, 5. November, in der Matthias-Claudius-Kirche um 11 Uhr einen Festgottesdienst statt, in dem die Orgel im Mittelpunkt stehen soll. Einige derjenigen, die an der Orgel die Gottesdienste begleitet haben, werden auch am kommenden Sonntag mit ihrer Musik zu dem Gottesdienst beitragen. Im Anschluss ist die Gemeinde eingeladen zum Austausch bei einem Imbiss.