Orientalische Showtänze

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix Hannover bietet ab sofort eine neue Gruppe mittwochs um 16.30 Uhr für Kinder ab sechs Jahre für orientalische Showtänze an. Zum Kennen lernen diese Showtänze darf zweimal kostenlos am Training teilgenommen werden. DieTrainingsstätte befindet sich der Ikarusallee 5A

in Hannover-Vahrenheide und ist mit dem 135er Bus, der direkt vor dem Haus hält, gut zu erreichen. Mehr Informationen sind auf der Homepage zu

finden: www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de oder unter (0511) 65 31 38 oder Info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de.