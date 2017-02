Orthopäde informiert

Langenhagen. Wenn das Knie schmerzt sollten Ursachen und Therapie geklärt werden. Wann eine Operation sinnvoll ist, wird in einer kostenlosen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. Februar, um 17 Uhr in der Paracelsus-Klinik (erstes Obergeschoss, Konferenzraum) Oertzeweg 24 erklärt. Der promovierte Orthopäde Michael Böker, Oberarzt der Klinik, erklärt die Ursachen und operativen Behandlungsmöglichkeiten bei Kniebeschwerden - von der Gelenkspiegelung bis zum Gelenkersatz.