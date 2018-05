Ortsgespräch

Kaltenweide (ok). Zum Ortsgespräch lädt der CDU-Ortsverband für Freitag, 1. Juni, um 18 Uhr ein. Das Thema: "Aktuelles Wohnungsbauvorhaben auf dem Kaltenweider Platz". Das Planungsbüro RTW Architekten stellt das Projekt vor. Treffpunkt ist am Kaltenweider Platz, an der Skulptur "Rote Hand" vor der Poststelle. Wer Interesse hat, möge sich bitte unter Ortsgespraech-CDU-Kaltenweide@mail.de oder telefonisch unter (0177) 5 42 38 99 melden.