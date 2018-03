Ostereier bei Famila

Langenhagen (ok). Drei Famila-Ostereier sind am Dienstg, 27. März, ab 8 Uhr im Markt an der Hans-Böckler-Straße versteckt. Sie sind blau mit roten Punkten und einem Familia-Aufseher versehen. Es winken Gutscheine über 100, 50 und 25 Euro für den Einkauf im Markt. Gesucht werden darf auf der vorgesehenen Fläche.