Osterfeuer am Roten Weg

Schulenburg. Die Ortsfeuerwehr veranstaltet das traditionelle Osterfeuer am Sonnabend, 31. März, um 18 Uhr am Angelsee, Roter Weg. Neben Bratwurst und Getränken werden auch Pommes, Scampi-Pfanne und Osteriersuchen für Kinder angeboten.

Holzabfälle, aber keine Baumstümpfe und kein behandeltes Holz, können am Sonnabend, 24. März, bis 12 Uhr angeliefert werden.