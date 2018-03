Osterfeuer am Waldsee

Krähenwinkel. Das traditionelle Osterfeuer der Ortsfeuerwehr wird am Ostersonnabend, 31. März, um 19 Uhr am Waldsee entzündet. Wie in jedem Jahr, nach Einbruch der Dunkelheit, sorgt ein buntes Feuerwerk für eine stimmungsvolle Atmosphäre. "Die Mitglieder der Krähenwinkler Ortswehr würden sich freuen, alle Bürgerinnen und Bürger des Ortes und der Umgebung zu dieser gemütlichen und urigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen", so die Einladung von Romuald Suchowski von der Ortsfeuerwehr. Für das leibliche Wohl, zu volkstümlichen Preisen, ist wie immer gesorgt. Baumschnitt kann direkt am Ostersonnabend von 9 bis 12 Uhr am Waldsee angefahren werden.