Osterfeuer auf dem Zellerieplatz

Musik- uns Spielmannskorps lädt ein

Kaltenweide. Am Osteronnabend ist es wieder soweit. Das Musik- uns Spielmannskorps Kaltenweide richtet das traditionelle Osterfeuer aus. "Trotz oder gerade wegen der angespannten Raumsituation in der Zellerie wollen wir wieder Anlaufpunkt für alle Kaltenweider sein. Wir erwarten wieder viele Besucher vor der Feuerwehr und auf dem Zellerieplatz", die bei Bratwurst, Getränken und zünfiger Musik das Frühjahr begrüßen", so der Veranstalter."Am Sonnabendvormittag wird Brennholz aufgeschichtet. Wer dazu beitragen will, kann zwischen 10 und 12.30 Uhr trockenen Strauchschnitt anliefern.Viele Helfer werden für die Versorgung der Osterfeuer-Besucher sorgen, nicht nur mit Bratwurst vom Grill. Dank der Unterstützung der Ortsfeuerwehr, wird es im Gerätehaus Sitzplätze geben.Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr mit Musik. Das Feuer wird in Abstimmung mit dem Flughafen gegen 19.30 Uhr angezündet.