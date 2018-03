Osterfeuer

Godshorn. Zum Osterfeuer lädt die Ortsfeuerwehr für Sonnabend, 31. März, um 18 Uhr ein. Brennplatz wird der Bereich am alten Windrad, hinter dem früheren Schwimmbad sein. Grünschnitt kann am Gründonnerstag von 16 bis 20 Uhr und Ostersonnabend von 9 bis 15 Uhr am Platz abgegeben werden.