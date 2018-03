Osterfeuer in Langenforth

Langenhagen. Das mittlerweile traditionelle Osterfeuer in Langenforth findet auch dieses Jahr wieder am Ostersonnabend, 31. März, unter der Organisation des Schützenvereins Langenforth von 1922 statt. Die Brennstelle am Sportzentrum II ist zwischen dem Schützenverein und dem Tennisverein Langenforth, gut über die Brücke in Verlängerung der

Kurt-Schumacher-Allee zu erreichen. Das Osterfeuer wird gegen 19 Uhr bei Einbruch der

Dunkelheit entzündet. Die FDP-Ortsgruppe Langenhagen sorgt auch in diesem Jahr wieder

mit einem Stand für die nötigen „bunten Ostereier“ zum Osterfest. Die Bewirtung erfolgt durch den Wirt des Schützenhauses mit leckeren Speisen und Getränken zu fairen Preisen.

Ein DJ wird mit musikalischer Unterhaltung für gute Stimmung sorgen.