Osterschmuck basteln

Langenhagen (ok). In der Stadtbibliothek wird am Donnerstag, 23. März, von 15 bis 17 Uhr Osterschmuck aus Tonkarton gebastelt. Kinder ab fünf Jahren sind herzlich eingeladen; Linkshänder bringen bitte ihre eigenen Scheren mit. Das Angebote ist kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.