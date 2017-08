Otterzentrum

Langenhagen (ok). Zu seinem dritten Infoabend lädt der SoVD Langenhagen für Donnerstag, 30. August, um 15 Uhr in den Café Wintergarten an der Walsroder Straße ein. Anmeldungen für die Fahrt zum Otterzentrum werden dort noch entgegen genommen. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.