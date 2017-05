Feuerwehr-Wettkampf am 20. Mai

Langenhagen. Die Jugendfeuerwehren der Region treten am Sonnabend, 20. Mai, zum Wettkampf an, der auf dem Parkplatz am Schulzentrum, Konrad-Adenauer-Straße, ausgetragen wird. Dort und entlang der Konrad-Adenauer-Straße gilt ab 3 Uhr ein Parkverbot; es werden auch Schranken aufgestellt. Erst zum Ende des Wettkampfes am Abend wird das Parkverbot aufgehoben.