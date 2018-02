Party für Teenager

"Freaky Friday" in der Eliakirche

Langenhagen. Eine Party mit Plastikdöschen? Na, sowas können sich auch nur Erwachsene einfallen lassen! Doch nicht am Freitag, 23. Februar, von 19.02 bis 21.45 Uhr. In der Eliakirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33 gehen die verrückten Freitage in eine neue Runde. So wie im gleichnamigen Film „Freaky Friday“ für kurze Zeit Mutter und Tochter in die Haut des anderen schlüpfen, so können Teenager ab zwölf Jahren eine Party, die gewöhnlich eher Erwachsene machen, erleben. Unter dem Motto „Tupper Party“ können Fähigkeiten als Verkaufsmanager unter Beweis gestellt werden: an Orangen, Zitronen und Mixgetränken. Natürlich mittels Plastikwerkzeuge, denen man eine lebenslange Garantie zuspricht. Ziemlich genial, denn vorerst spricht Pastor Marc Gommlich genau über dieses Thema: "Auch Teenager haben eine lebenslange Garantie, wie Tupper-Artikel." Was für ein Zufall! Und jeder kann es testen.