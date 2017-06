Party-Spaß für Radler und Gäste

ADFC lädt ein zu mehr Live-Musik in Biergarten und Saal

Langenhagen. Party - Party, mit noch mehr Live-Musik bei freiem Eintritt! Einmal im Jahr lassen auch die Langenhagener ADFC-Radler zusammen mit ihren Gästen die Fahrräder stehen und laden ein zum ADFC-Sommerfest. Am nächsten Sonnabend, 17 Juni, beginnt die Party um 15.15 Uhr im Biergarten des Schützenvereins Langenforth an der Emil-Berliner-Straße 32, und so Dr. Reinhard Spörer als ADFC-Sprecher und Veranstalter: "Wir gehen, wenn der letzte Gast gegangen ist!"Auf diesem Sommerfest spielen als schon bekannte musikalischen Stammbelegung Andy Reed ("British Entertainment") und Spörer selber auf verschiedenen Blasinstrumenten ("Crazy Brass"). Zusätzlich hat Spörer dieses Mal zwei weitere Musiker engagiert, die das musikalische Live-Angebot kräftig erweitern: Markus Henneböhl aus Soest ist begnadeter Trompeter und spielt Medley über Rock, Pop und Klassik. Einen kräftigen Kontrast dazu setzt der ägyptische Maschinenbau-Student Ahmed Said aus Bielefeld: Er spielt auf seiner zwölfsaitigen ägyptischen Oud-Gitarre unter anderem Musik aus dem Film "Dirty Dancing".