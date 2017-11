Personalversammlung am 29. November

Mittwochnachmittag kann es zu Einschränkungen kommen

Langenhagen. Auf Grund einer Personalversammlung können einige Dienststellen der Stadtverwaltung am Mittwoch, 29. November, ab 13 Uhr eingeschränkt erreichbar sein. In den städtischen Kindertagesstätten wurden die Eltern gegebenenfalls per Aushang über diesen Termin informiert. Die Stadtbibliothek Langenhagen ist geöffnet. Viele Dienstleistungsbereiche wie das Bürgerbüro, die Kfz-Zulassung und die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im (an der Konrad-Adenauer-Straße) sind generell mittwochnachmittags geschlossen, so dass es dort für Bürgerinnen und Bürger nicht zu Beeinträchtigungen kommen wird.Die Stadtverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger darum, Erledigungen im Rathaus oder in einer der anderen städtischen Einrichtungen für einen anderen Tag einzuplanen, sowie um Verständnis, sollten eventuell längere Wartezeiten entstehen.