Pfiffig

Langenhagen. Wohlschmeckendes und Pfiffiges aus der Winterküche kann in einem VHS-Kochkursus am Donnerstag, 12. Januar, in der Zeit von 17.45 bis 21.30 Uhr gemeinsam zubereitet werden. Das Entgelt inklusive Lebensmittelkosten beträgt 25 Euro/ermäßigt 19 Euro (Veranstaltungs-Nummer 307.13A).

Begonnen wird mit Steckrübencremesuppe samt Olivenpistou. Es folgt eine Pastinaken-Nuss-Wähe sowie Hirschrücken mit Maronen und Zimtbirnen. Den Abschluss bildet eine Nougat-Mousse mit Maracuja-Kompott.

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im "Treffpunkt" persönlich, schriftlich, per Fax (7307 -9718) oder per E-Mail mit Abbuchungsermächtigung (info@vhs-langenhagen.de) entgegen.