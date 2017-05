Pflanzentausch im Turm

Langenhagen. Rechtzeitig zu Beginn der Gartensaison bietet die NVL am Mittwoch, 10. Mai, um 19.30 Uhr einen Pflanzentausch für Garten- und Zimmerpflanzen im Wasserturm an der Stadtparkallee an.

Bei einem geselligen Zusammensitzen mit Tee und Gebäck kann jeder, der Stauden, Blumenzwiebeln oder Ableger aus dem eigenen Garten übrig hat, diese zum Tausch anbieten oder auch gegen eine freiwillige Spende erwerben.

Anmeldungen sind nicht erforderlich, Gäste und Vereinsmitglieder aber sehr herzlich willkommen!