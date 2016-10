Pflegekinder

Langenhagen (ok). Eine Informationsversnstaltung zum Thema "Leben mit Pflegekindern" findet am Montag, 14. November, um 18.15 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße. Interessierte können sich unter unter den Telefonnummern (0511) 73 07-97 09 und 73 07-98 76 informieren.