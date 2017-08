Pflichten verletzt

Krähenwinkel. Dienstag zwischen 16.30 und 16.45 Uhr fuhr eine 14-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Walsroder Straße und wollte den Hainhäuser Weg queren. Zu diesem Zeitpunkt kam aus dem Hainhäuser Weg ein silberner Passat Kombi. Dieser traf die junge Radfahrerin am Hinterrad, sodass diese stürzte und sich verletzte. Der silberne Passat Kombi hielt dann zunächst an und eine Frau kümmerte sich um die junge Radfahrerin. Die Frau stieg dann wieder in den Wagen, ohne ihren Pflichten nachzukommen.

Die Fahrerin des silbernen Passat Kombi und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.