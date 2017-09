Pflügen in Hainhaus

Kaltenweide (ok). Pflügerwettbewerb am Sonnabend, 30. September, in Hainhaus statt. 17 Teilnemer aus der Region Hannover sind mit von der Partie. Die Pflüger treffen sich an dem Tag bereits um 10 Uhr, um 11 Uhr startet der Wettbewerb. Nach den Bewertungen und dem Mittagessen ist um 14.30 Uhr die Siegerehrung vorgesehen. Zuschauer sind herzlich willkommen.