Pianist spielt auf dem Marktplatz

Langenhagen. Die Initiative "Offene Gesellschaft" lädt zu einem Konzert am offenen Klavier auf dem Marktplatz ein: Am Freitag, 15. Juni, setzt sich der hannoversche Pianist und Komponist Daniel Schunn an die Tasten. Beginn ist um 17 Uhr; der Zutritt zum Konzert ist natürlich frei.

Daniel Schunn lebt in der Region Hannover; er ist Musiker und Musiklehrer. Seine Leidenschaft gehört den kleinen Formaten – er liebt Wohnzimmerkonzerte und das Experimentieren mit verschiedenen Musikinstrumenten und Klängen. Als Pianist und Keyboarder hat er unter anderem bereits mit Gregor Meyle, Felicitas Woll, Hamid Baroudi, Katja Friedenberg (Voice of Germany) und Njeri Weth gespielt.