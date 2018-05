Pickepackevoll

Langenhagen (ok). Pickepackevoll ist wieder mal die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung. 38 Tagesordnungspunkte stehen an. So geht es zum Beispiel um die Erhöhung des Zuschusses für die Beratungsstelle Ophelia sowie den Antrag des Segel-Clubs Passat von 1975 auf Förderung des Neubaus einer Bootshalle mit Vereinsgebäude. Diskutiert wird auch über den Ausschluss von Glyphosat-Verwendung auf stadteigenen Flächen. Und auch die Zukunft der Eishalle ist ein Thema. Darüber hinaus geht es um zwei Resolutionen: die Berücksichtigung nächtlicher Ruhepausen bei der Verlängerung der Betriebsgenehmigung für den Flughafen Langenhagen und Inklusion in Regelschulen in Niedersachsen muss personell und finanziell gewährleistet werden. Beginn ist am Montag, 4. Juni, im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.